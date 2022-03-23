"У мене якось одразу склалося враження про людей цієї країни. Простими словами вони перелякані. Прізвище Лукашенка називали пошепки. Можливо, я на таких просто потрапив, і там, звичайно, є нормальні люди. Але їм важко перемогти свій страх, вони не вільні. Я хочу помилятися, але від армії цієї країни можна чекати всього, що завгодно", – сказав Мілько.

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У складі Колоса разом із Вадимом виступають два білоруси: Микола Золотов та Олександр Павловець.

Усіх білорусів не треба стригти під один гребінець. Той самий Коля Золотов, наш захисник, абсолютно адекватна і вільна у своїх висловлюваннях людина. Він ніколи не підтримував режим Лукашенка та не приховує цього. І його реакцію на те, що відбувається сьогодні в Україні, можна побачити в його Інстаграм.

Мілько не сумнівається в перемозі України у війні з Росією:

На щастя, мене туди ніколи не запрошували, а тепер моєї ноги там точно не буде. Нехай моляться на свого ідіота. Ми обов'язково переможемо, а вони залишаться такими ж дрібними, якими виглядають нині.

У період з 2013-го по 2016-й роки Вадим Мілько виступав за білоруські Білшину та Слуцьк.