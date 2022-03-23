"У меня как-то сразу сложилось впечатление о людях этой страны. Простыми словами они перепуганы. Фамилию Лукашенко называли шепотом. Возможно, я на таких просто попал, и там, конечно, есть нормальные люди. Но им тяжело победить свой страх, они не свободны. Я хочу ошибаться, но от армии этой страны можно ожидать всего, что угодно", – сказал Милько.

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В составе Колоса вместе с Вадимом выступают два белоруса: Николай Золотов и Александр Павловец.

Всех белорусов не нужно стричь под одну гребенку. Тот же Коля Золотов, наш защитник, абсолютно адекватный и свободный в своих высказываниях человек. Он никогда не поддерживал режим Лукашенко и не скрывает этого. И его реакцию на происходящее сегодня в Украине можно увидеть в его инстаграм.

Милько не сомневается в победе Украины в войне с Россией:

К счастью, меня туда никогда не приглашали, а теперь моей ноги там точно не будет. Пусть молятся о своем идиоте. Мы обязательно победим, а они останутся такими же мелкими, как выглядят сейчас.

В период с 2013 по 2016 годы Вадим Милько выступал за белорусские Белшину и Слуцк.