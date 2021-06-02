"Ми визначилися із заявкою. Всі хлопці, які були тут на зборі, гідні потрапляння до неї. Ми вибрали лише 26 гравців. Проте всі, хто перебуває на зборі, залишаться до останньої контрольної гри.

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Наприклад, ми внесли до списку Едика Соболя, але буквально цього ж дня він не зовсім добре почувався. Тому він не тренується декілька днів. Ми переговорили з лікарем – йому потрібно буде зробити додаткові тести щодо здоров'я. Це пов'язано не з травмою, а із загальним станом. Сьогодні і завтра він пройде певні тести, щоб зрозуміти, що відбувається. Сподіваюся, усе буде добре.

Буквально за кілька днів після отримання результатів він повернеться до загальної групи. Тому я прийняв рішення залишити всіх хлопців. У нас є можливість до першої офіційної гри у зв'язку з проблемами зі здоров'ям зробити заміни футболістів у заявці", – сказав Шевченко.

Крім того, Андрій Миколайович розповів про цілі на матч з Північною Ірландією. "Ми говорили з хлопцями з приводу результату. Будь-яка гра національної команди – це величезна відповідальність. Це впливатиме на рейтинг, дуже важливо перемагати для загальної впевненості. Особливо в таких матчах, де ми створили достатньо моментів для перемоги.

На жаль, у нас страждає реалізація. Сподіваюся, що ми цей компонент підтягнемо до чемпіонату Європи. Відповідальність за результат завжди повинна бути. Проте ставимо різні завдання. Ми розуміли, що команда перебуває під певними фізичними навантаженнями. Ми не готуємо збірну до товариських матчів, а через товариські матчі і навантаження готуємо до офіційних ігор.

Запланований нами обсяг роботи повинен бути виконаний. За чотири-п'ять днів до офіційних поєдинків команда отримає достатньо відпочинку, щоб бути готовою до Євро-2020. Поки що ми маємо скористатися моментом і підготуватися через товариські ігри. Тому десь буде несвіжість, утома. У принципі, це світова практика усіх товариських матчів, особливо перед офіційними турнірами. Я дуже багато ігор дивлюся й розумію, що зараз багато команд грає зовсім іншими складами, під навантаженнями. Результат важливий, але не настільки, щоб готувати команду до товариських поєдинків напередодні чемпіонату Європи".

Наставник "синьо-жовтих" розповів про готовність та роль у збірній Андрія Ярмоленка: "Андрій – дуже важливий гравець для команди. Тому кажу одразу – він буде брати участь у двох товариських зустрічах. Постараємося дати йому зіграти повні матчі. Йому треба надати ігровий час, якого бракувало в клубі. Він має підтримку від тренерського штабу".

Журналісти також попросили оцінити роботу у збірній Артема Бєсєдіна. "Він виглядав дуже пристойно протягом сезону, зіграв важливу роль у перемозі Динамо в чемпіонаті України, добре тренується. Якщо він потрапив до списку, значить, гідний цього", – заявив Шевченко.

Керманич національної збірної розповів про стан, у якому перебуває Олександр Зінченко після фіналу Ліги чемпіонів.

Я з ним говорив після фіналу, він дуже сильно засмутився. Це нормально. Психологічно йому важко. Він прибуде до збірної 4 червня. Це буде для нього навіть краще – зміна обстановки, нові цілі... Я вважаю, що Зінченко провів дуже хороший фінал і загалом відмінний рік. Тому розчарування від поразки, звичайно, повинно бути. Але він одразу має перебудуватися. Коли він приїде, ми побачимо зовсім іншого Зінченка, ніж того, який був після завершення фіналу. Ми всі його чекаємо тут, – запевнив тренер.

Наостанок спілкування з пресою Андрій Миколайович пояснив своє рішення щодо включення Георгія Судакова у заявку на Євро-2020. "Перш за все, мені подобаються його ставлення, мобільність, рух. Судаков потрапив до складу, тому що виглядає добре. Його шанс у збірній України – це результат наших спостережень за ним як тренерів", – пояснив Шевченко.