Андрій Шевченко назвав склад, який поїде захищати "жовто-сині" кольори на Євро-2020.

До теми Шевченко оголосив склад збірної на Євро-2020 – без Луніна та Михайліченка

Загальна вартість 26 футболістів української команди складає 197,2 мільйони євро.

Найдорожчим є Руслан Маліновський із цінником у 30 мільйонів євро. Найменше коштує Георгій Судаков – таланта Шахтаря оцінили у 800 тисяч євро. Середня вартість українських гравців становить 7,58 мільйонів євро.

Нагадаємо, у груповому етапі Євро-2020 підопічні Шевченка зіграють проти Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.



