Багаторічний лідер Дженоа Горан Пандев цього літа повісить бутси на цвях. Втім, нападник не збирається завершувати кар'єру вильотом у Серію В.

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На думку Горана, прихід Шевченка – дуже хороший сигнал нових босів команді та важливий імпульс для виправлення ситуації у таблиці.

Поява такого чемпіона, як Андрій, що добився чудових результатів зі збірною України на Євро-2020, стане поштовхом. На щось краще годі було і сподіватися. Він – справжній лідер, хоче знати всіх гравців, а їх понад 30. Нелегко зробити так, аби кожний почувався важливим,

– сказав Пандев.

Шевченко дебютує на тренерському містку Дженоа вже сьогодні, 21 листопада. Матч 13 туру Серії А Дженоа – Рома розпочнеться о 21:45.