Контракт Сергія Реброва з Аль-Айном розрахований до літа 2022 року. Після поточного чемпіонату український фахівець хоче змінити місце роботи.

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Повідомляється, що Ребров вже мав 5 – 6 дуже хороших пропозицій, але наразі не проводив жодних перемовин. Очевидно, він буде придивлятися до ситуації у збірній України, місце в якій йому пророкують.

Наразі Аль-Айн має 24 очки, він очолює турнірну таблицю. Тому цілком можливо, що перед відходом Ребров відсвяткує чемпіонство в ОАЕ.

Зазначимо, після приходу Сергія Реброва Аль-Айн у 10 турах чемпіонату не зазнав жодної поразки.



