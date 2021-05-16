Помилишся – нічого страшного: Шевченко підтримав молодого Попова на тренуванні збірної

Захисник Динамо Денис Попов поділився враженнями від першого тренування в лавах збірної України у рамках підготовки до Євро-2020.

Молодий футболіст радий, що отримав виклик у збірну, та вражений роботою наставника команди Андрія Шевченка.

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"Приємно, що звернули увагу. Поки початок, подивимося, як буде далі. Завжди приємно, коли викликають до збірної. Є шанс проявити себе.

Чи був знайомий з Шевченком раніше? Ні, це перший раз. Підказує, було перше тренування. Каже: "Якщо помилишся – нічого страшного. Потрібно пробувати". Будемо спілкуватися в наступні дні, буде більше розуміння, чого від мене хочуть", – розповів Попов.

Нагадаємо, збірна України зібралася у Харкові та розпочала підготовку до Євро-2020. 25 травня підопічні Шевченка зіграють товариський матч проти Бахрейну. Євро-2020 стартує 11 червня.



