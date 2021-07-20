У матчі 1/8 фіналу Євро-2020 захисник збірної Англії Люк Шоу травмував ребра. Навіть попри це він взяв участь у наступному матчі проти України, в якому його команда здобула перемогу з рахунком 4:0.

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У матчі з "жовто-синіми" він віддав 2 результативні передачі. Потім саме Шоу забив Італії у фіналі Євро, в якому британці поступилися у драматичній серії пенальті.

Наразі Манчестер Юнайтед, за який виступає Шоу, очікує на його повернення з відпустки, щоб оцінити стан захисника та серйозність пошкодження.