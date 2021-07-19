"Звичайно, я теж скучив за хлопцями. Усе-таки це рідний колектив, було дуже приємно повернутися. Зіркова хвороба після Євро-2020? Не хочеться себе нахвалювати, але думаю, що ні", – сказав Ілля.

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Футболіст розповів про зустріч з Мірчею Луческу після повернення зі збірної: "Тренер поспілкувався з деякими гравцями індивідуально щодо помилок – де можна було зіграти інакше. Дав нам відпочити, і тепер готуємося вже разом з усією командою".

Також Забарний виокремив позитив від участі у чемпіонаті Європи.

Можливо, з'явилося більше впевненості в собі. Крім того, участь у такому турнірі – це великий досвід. Гадаю, з кожним матчем я додаю, – вважає Ілля.

Захисник київського Динамо провів на Євро-2020 усі 5 матчів у складі "синьо-жовтих".