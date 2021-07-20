В матче 1/8 финала Евро-2020 защитник сборной Англии Люк Шоу травмировал ребра. Даже несмотря на это он принял участие в следующем матче против Украины, в котором его команда одержала победу со счетом 4:0.

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В матче с "желто-синими" он отдал 2 результативные передачи. Затем именно Шоу забил Италии в финале Евро, в котором британцы уступили в драматичной серии пенальти.

Сейчас Манчестер Юнайтед, за который выступает Шоу, ожидает его возвращения из отпуска, чтобы оценить состояние защитника и серьезность повреждения.