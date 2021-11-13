Перед виходом на поле голкіпер отримав настанови не лише від тренерського штабу. Свій досвід талановитому наступнику передав і Андрій Пятов.

До речі Україна – Болгарія – відео голів та огляд несправедливої нічиєї

Перед виходом на поле Дмитро переживав, але підтримка команда дала йому впевненість.

Пятов перед виходом сказав трохи покричати на футболістів, розбудити їх. Адже програвали 0:1. Дав кілька порад,

– розповів Різник.

Нагадаємо, у товариському матчі Україна та Болгарія зіграли внічию, хоча "жовто-сині" створили багато моментів та нанесли 36 ударів по воротах суперника.

16 листопада наша збірна зіграє останній матч групового етапу відбору на ЧС-2022 проти Боснії. Саме в цьому поєдинку вирішиться, хто з групи D продовжить боротьбу за путівки на Мундіаль та вийде у плей-офф.

У Львові збірна України не змогла втримати перемогу над боснійцями, матч завершився з рахунком 1:1.



