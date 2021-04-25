Подивимось, хто буде кращий: Лунін готовий боротися з Куртуа за місце в основі Реала

Український голкіпер Реала Андрій Лунін розповів про стосунки зі своїм зірковим конкурентом – бельгійцем Тібо Куртуа.

За словами Андрія, з Куртуа в нього хороші робочі стосунки, а бельгійська зірка виграє завдяки більшому досвіду ігор на топ-рівні.

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"Ми з ним товариші по команді. Жодної ворожості або чогось такого немає. У професійному плані він змушує мене працювати краще і більше. Розумію, що потрібно робити і скільки, щоб його витіснити.

У побутовому плані ми товариші, є певне спілкування, коли ми їздимо на ігри, поруч сидимо за обіднім столом. Звичайно, він сильніший за мене. Але у нього за кар'єру вже 200-250 ігор на високому рівні, це досвід, стабільність і рівень. Дай бог, я проведу ті ж 250 ігор і подивимося, хто тоді буде кращий", – сказав Лунін.

За 3 роки у Реалі Лунін зіграв лише 1 офіційний матч – "вершкові" вилетіли з Кубка Іспанії від скромного Алькояно.



