Почали вигадувати велосипед: Сабо розкритикував Шевченка за провальну нічию з Казахстаном

Колишній наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо незадоволений тактикою "жовто-синіх" у матчі 3 туру кваліфікації ЧС-2022 проти Казахстану.

На думку Сабо, у матчі проти збірної Франції Шевченко обрав правильний план на гру, тому команда здобула нічию.

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"У Парижі, на мій погляд, все було зроблено правильно. Ми грали проти топ-збірної, і треба було якось стримати цю команду, тим більше, що нещодавно ми програли французам з великим рахунком. Ця тактика спрацювала. Хоча не можна не визнати, що українцям з французами теж трохи пощастило, тому що вони не реалізували ще кілька моментів", – сказав він.

Натомість фахівець не розуміє, чому у матчах проти Фінляндії та Казахстану "жовто-сині" грали за тією ж схемою.

"Ось у матчі з фінами мені було незрозуміло, чому тренерський штаб Андрія Шевченка знову вирішив зіграти за цією ж схемою. Почали винаходити велосипед – і все зламалося. Невеликий надлом стався, тому що не досягли з фінами і казахами перемог, втратили чотири очки. Тому, звичайно, потрібен час, щоб розібратися з цим. Потім команді треба зустрітися перед Євро, провести збори, роботу над помилками і повернутися до своєї гри", – додав Сабо.