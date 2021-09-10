Леоненко відзначив, що футболісти збірної України почали помилятися вже з перших хвилин матчу. Зінченко ледь не отримав червону картку за фол на 1-й хвилині, потім помилятися почали всі.

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На думку експерта, Україна мала пропустити гол значно раніше, а тактика гри від захисту себе не виправдала.

Петраков не пояснює, чому ми втомилися. Втомилися від чого? Від того, що ми відбирали 93 хвилини. Всі хотіли зіграти красиво. Попросту піжонили. А піжонство – значить тренера не поважають,

– вважає Леоненко.

Також він додав, що вболівальникам не подобається дивитися, як їхня команда весь матч забирає м'яч, тому "жовто-сині" можуть втратити частину підтримки на трибунах.