Колись Владлен Юрченко захищав кольори німецького Байєра та забивав красені-голи у Лізі чемпіонів. Втім, згодом його кар'єра пішла на спад, і з часом він підписав контракт з луганською Зорею, кольори якої донедавна захищав.

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Влітку футболіст вирішив не продовжувати контракт з луганчанами та шукати кращої долі. Втім, попит на хавбека не підтвердив очікування.

Зараз футболіст, якому пророкували велике майбутнє в Європі, досі шукає клуб. Згідно чуток, його підписанням цікавиться аутсайдер турецької Суперліги Гіресунспор, який у перших трьох турах не набрав жодного очка.

Повідомляється, що клуб вже веде переговори з представниками 27-річного футболіста, про результат перемовин повідомлять найближчим часом.