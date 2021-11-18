Учора, 17 листопада, відбулося засідання виконкому УАФ. Президент УАФ Андрій Павелко, як і анонсував, висунув питання про те, щоб призначити Олександра Петракова повноцінним головним тренером команди.

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Члени Виконкому УАФ підтримали цю пропозицію одноголосно. Таким чином 64-річний фахівець позбувся приставки "виконувача обов'язків".

Його контракт розрахований до 30 грудня 2022 року, тобто у разі виходу команди на чемпіонат світу у Катарі тренувати збірну буде саме він. Також в угоді передбачена пролонгація до 30 липня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Ребров, який був головним кандидатом на тренерський пост збірної, має контракт з Аль-Айном до літа. У разі успіху "жовто-синіх" у відборі на Мундіаль йому доведеться зачекати або шукати нову команду.

Нагадаємо, 26 листопада Україна дізнається свого суперника в плей-офф відбору на ЧС-2022, матчі відбудуться у березні.