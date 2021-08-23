"Я вже сформував тренерський штаб повністю, – сказав Петраков. – Ті, з ким я працював, плюс Олександр Шовковський і тренер з фізпідготовки. Одне місце ще у мене залишилося. Думатиму, час є".

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Також тренер національної команди розповів про хвилювання та переживання через новий статус.

Як сплю? Зі снодійним. Ну це нормально, так повинно бути. Я ж сам, мене ніхто не примушував. Це приємна ноша – скажемо прямо. Чи важко? Так, чесно скажу. Переживаю. Відповідальність величезна на мені. На моїх хлопцях, на тренерському штабі, – заявив наставник.

Раніше повідомлялося про те, що Петракову асистуватимуть Андрій Анненков, В'ячеслав Кернозенко, В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий. Останні двоє відповідатимуть за фізичну підготовку футболістів. До попереднього тренерського штабу Андрія Шевченка також входив Олександр Шовковський.

Вже 1 вересня Україна зіграє на виїзді з Казахстаном у рамках відбору ЧС-2022.