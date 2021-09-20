Петраков розійшовся: слідом за Маліновським поза заявкою збірної мав опинитись ще один лідер

Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков не викликав на жовтневі матчі Руслана Маліновського, що стало справжньою сенсацією. Втім, "сюрпризів" у списку команди мало бути більше.

Як розповів журналіст Ігор Циганик, Маліновський мав стати не єдиною жертвою нового тренера збірної. Поза заявкою команди на матчі проти Фінляндії та Боснії та Герцеговини мав опинитись і Олександр Караваєв, чиї помилки призвели до сенсаційної нічиєї проти Казахстану.

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У першочерговому списку Петракова на матчі проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини не було і Караваєва. Він не хотів викликати його. І там просто втрутилися певні люди, відбулися певні обставини, і Караваєва таки викликали на збір національної команди,

– стверджує Циганик.

Нагадаємо, Петраков у жовтневих матчах вирішив обійтися без Руслана Маліновського, за що вже отримав порцію критики. Для шансів на вихід у фінальну частину чемпіонату світу Україна мусить здобувати максимальну кількість очок у матчах проти фінів та боснійців, з якими ми зіграємо двічі.