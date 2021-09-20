"Довго намагався зрозуміти логіку Петракова. І не можу зрозуміти, чому не викликаний Маліновський. Грає в топчемпіонаті, у конфліктах помічений не був, професіонал. Тренер повинен пояснити, як гравцеві, так і громадськості своє рішення. Нелогічно, егоїстично, нерозумно", – написав Левченко.

До теми Маліновського не вистачатиме збірній, – Соболь прокоментував відсутність партнера у списку

Серед переліку гравців, які отримали виклик на поєдинки відбору ЧС-2022 відсутній півзахисник Аталанти Руслан Маліновський. Раніше наставник національної команди Олександр Петраков та один з лідерів "синьо-жовтих" виступили із заявами, які спричинили бурхливе обговорення громадськості.

Нагадаємо, що 9 жовтня Україна зіграє на виїзді з Фінляндією, а 12 жовтня прийме у Львові збірну Боснії та Герцеговини.