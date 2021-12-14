Неприємності для гостей розпочалися на старті. Філ Фоден та Джек Гріліш відзначилися у воротах Лідса ще до 15-ї хвилини.

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Незабаром команда Марсело Б'єлси могла скоротити відставання. На 28-й хвилині партнери запустили на хід Рафінью, якого супроводжував Олександр Зінченко.

Боротьба Зінченка та Рафіньї / фото Getty Images

У боротьбі із суперником українець начебто зіграв рукою у штрафному майданчику. Проте рефері порушення не угледів (з боку Рафіньї, який хапав Зінченка за плече, також), а вже через кілька хвилин Кевін де Брюйне довів рахунок до розгромного.

У другому таймі Лідс зовсім посипався і пропустив ще чотири голи. Зінченко долучився до двох з них, коли брав участь у зародку результативних атак.

Завдяки перемозі Манчестер Сіті набирає 41 очко і продовжує лідирувати в АПЛ.

Чемпіонат Англії, 17 тур

Манчестер Сіті – Лідс 7:0

Голи: Фоден, 8, Гріліш, 13, де Брюйне, 32, 62, Марез, 49, Стоунз, 74, Аке, 78.