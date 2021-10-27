Перемога Аталанти в ювілейному матчі Маліновського: дежавю від Сапати та Дзаппакости

Українець провів 100-й матч у складі бергамасків. У середу ввечері Аталанта перемогла на виїзді Сампдорію.

Вже на 10-й хвилині господарі скористалися провалом оборони суперника і відкрили рахунок. Мортен Торсбі вивів на побачення з кіпером Франческо Капуто, який відправив м'яч у ціль.

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Однак незабаром Аталанта виправила становище і двічі відзначилася за кілька хвилин. У зародку першої гольової атаки взяв участь Маліновський, який розігнав небезпечний випад. У її кінцевій фазі ключову роль відіграли Давіде Дзаппакоста та Дуван Сапата. Перший навісив з правого флангу, а другий замкнув (офіційно у протоколі вказано автогол 20-річного захисника генуезців Крістоффера Аскільдсена). Минуло кілька хвилин і все повторилося знову – Сапата скористався ідентичним навісом Дзаппакости і пробив головою – 1:2. Цього разу без сторонньої допомоги.

На 78-й хвилині Руслан пішов з поля, а його партнери збільшили перевагу у компенсований час. Йосіп Ілічіч пробив з гострого кута і встановив фінальний рахунок. Завдяки цій перемозі Аталанта йде четвертою з 18 очками.

WhoScored оцінив дії Руслана однією з найнижчих оцінок у команді – 6,43.

Чемпіонат Італії, 10 тур

Сампдорія – Аталанта 1:3

Голи: Капуто, 10 – Аскільдсен (автогол), 17, Сапата, 21, Ілічіч, 90+5.