Чемпіонат Фінляндії, 25-й тур

Сейнайокі – Ільвес – 4:2

Голи: Нгуекам, 11, 70, Олійник, 32, Вайніонпа, 78 – Ветелі, 90+1, Юккола, 90+4

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Український хавбек Денис Олійник розпочав матч у стартовому складі господарів. Саме він подвоїв перевагу своєї команди перед перервою, забивши 6-й гол у чемпіонаті.

У другому таймі Сейнайокі довів рахунок до розгромного, але пропустив два м'ячі.

Сейнайокі набрав 44 очки та піднявся на 3 місце у турнірній таблиці. У поточному сезоні команда зіграє ще дві гри – 27 та 31 жовтня.