До кінцевого списку ввійшли 23 виконавці. Виглядає він наступним чином:
До теми Хоча це товариський матч, але дуже важливий: пресконференція Шевченка перед грою з Бахрейном
Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.
Захисники: Олександр Сирота, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Євген Макаренко, Олександр Тимчик, Денис Попов, Микола Матвієнко.
Півзахисники: Георгій Судаков, Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Богдан Лєднєв, Артем Бондаренко, Микола Шапаренко, Марлос, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Олександр Караваєв.
Нападники: Артем Бєсєдін, Артем Довбик.
Варто зауважити, що одразу п'ятеро гравців сьогодні можуть дебютувати у головній команді країни. Це Олександр Сирота, Денис Попов, Георгій Судаков, Богдан Лєднєв та Артем Бондаренко.