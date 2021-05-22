"Ми дуже раді повернутися до Харкова, – сказав наставник "синьо-жовтих". – Ми розпочали першу частину підготовки до чемпіонату Європи. Вона добігає кінця. Від мене велике прохання до харків’ян прийти завтра на стадіон і підтримати команду, для нас це важливо. 50 відсотків місць на арені можуть бути заповнені. Хоча це товариський матч, але дуже важливий для нас. Він є частиною підготовки до чемпіонату Європи".

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Крім того, Андрій Миколайович розповів про кадрові втрати. "Два гравці вибули. У Буяльського серйозна травма, ми сподіваємося на його швидке одужання, проте до Євро він не готуватиметься. У Корнієнка ангіна, поки він залишив розташування команди. Незабаром до нас приєднаються легіонери. Найближчим часом визначимося зі складом, який буде готуватися вже безпосередньо до поєдинків Євро", – заявив тренер.

Шевченко також розповів детальніше про збірну Бахрейну: "У цієї команди тренер – португалець, він працював із клубами та молодіжною збірною. Це досвідчений, хороший фахівець. Загалом у нас мало інформації, але нам потрібна ця гра як підготовка. Ми більше націлені на власну гру. У нас був дуже важкий підготовчий період. Завтра можна буде зробити шість замін, я планую дати багатьом можливість зіграти. Буде цікаво подивитися. Ми шукали такого суперника на перший поєдинок, щоб можна було адекватно оцінити стан хлопців після тижня важких тренувань. Підбирали спаринг-партнера під ті обставини, в яких ми перебуваємо. Хочемо провести завтра хороший поєдинок".

Наставник національної команди розповів про вплив невтішних результатів на старті відбору на ЧС-2022: "Це два різні турніри, важливо, щоб команда перемкнулася з негативу. Ми отримали інформацію і тренерський штаб внесе певні корективи. Є недоліки, які яскраво виявилися у трьох поєдинках кваліфікації ЧС-2022, зокрема, погана реалізація моментів. Але незважаючи на результат, вважаю, команда провела три хороші матчі. Зараз відбір відсуваємо вбік, маємо час на підготовку. Треба провести три товариські гри на хорошому рівні, з непоганою інтенсивністю, а потім поїхати на Євро і виконати там завдання, які перед нами стоять".

На запитання щодо цілі на Євро-2020 Андрій Шевченко відповів однозначно: "Наша мета – вийти з групи. Це буде хороший результат для нас".