В суботу, 14 листопада, збірна України зіграє на виїзді проти Німеччини матч Ліги націй. Цю гру покажуть і в Україні. При цьому як по телебаченні так і онлайн.

Правами на показ матчів збірної України володіє "Медіа група Україна". Тож матч Ліги націй покажуть на двох телеканалах, які входять до цього медіахолдингу.

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Одночасна трансляція матчу Німеччина – Україна відбудеться на телеканалах "Футбол 1" та "Україна". Розпочнеться трансляція о 21:35, сам матч стартує о 21:45.

Ця гра буде доступна і для перегляду онлайн. Її покажуть на сервісі Oll.tv. А також на усіх платформах, які офіційно показують канали "Футбол 1/2/3" чи "Україна". Мова йде про абонентів провайдера "Воля", супутникового оператора Xtra TV та на платформах MEGOGO, Sweet.tv й Divan.TV.