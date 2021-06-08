Нікому такого не побажаю: Ребров розсекретив процес розірвання контракту з Ференцварошем

Новоспечений наставник Аль-Айна Сергій Ребров розповів про те, як відбувався процес зміни клубу. Останні два тижні видалися для нього пекельними.

За словами українського тренера, останнім часом він пережив сильний стрес. Перебуваючи на відпочинку із сім'єю, він навіть не зміг приділити належну увагу синам.

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Я не міг нормально заснути, постійно про щось думав. У п'ятницю рано вранці ми нарешті підписали з Ференцварошем папери про розірвання контракту, але я був дуже здивований заголовками газет, що нібито хотів покинути клуб. Ні. Все було не так, – розповів Ребров.

Зазначимо, що довго українець без роботи не просидів – він одразу очолив Аль-Айн з ОАЕ. За чутками, його зарплата становитиме 4 мільйони євро на рік.

У Ференцвароші Ребров тричі поспіль ставав чемпіоном, але конфлікт з керівництвом клубу змусив його піти на розірвання контракту.