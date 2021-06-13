Огляд матчу Нідерланди – Україна: тайм Бущана, шедевр Ярмоленка, гіркий присмак камбеку – відео

"Синьо-жовті" драматично поступаються у першому турі. Наші хлопці зуміли відігратися з 0:2, однак не уникнули поразки.

Стартовий склад від Андрія Шевченка виявився загалом прогнозованим. Не було несподіванок і у формації Франка де Бура. Вона майже повністю копіювала основу з останнього спарингу перед Євро-2020 проти Грузії. Єдина зміна – вихід Патріка ван Аанхолта замість Оуена Вейндала на лівому фланзі оборони.

Читайте також Прем’єра у Львові, гармата Алієва, рекорд Пятова: історія зустрічей Нідерландів і України

Команди розпочали дуже активно. Перша атака українців виглядала доволі небезпечно, проте завершилася без удару. Після цього "помаранчеві" організували миттєвий контрвипад, який завершував Мемфіс Депай – ворота врятував Георгій Бущан. Минуло всього три хвилини і знову Бущан зірвав аплодисменти – кіпер потягнув удар впритул Дензела Думфріса.

На 10-й хвилині у "синьо-жовтих" з'явилися проблеми кадрового характеру – Олександр Зубков не зміг продовжити матч і замість нього у гру вступив Марлос.

Фото Getty Images

Височенний темп стартових хвилин футболісти продовжували підтримувати і надалі. Нідерландці трохи більше володіли м'ячем, хоча отримували гідний спротив – українці виглядали максимально зарядженими. Ближче до завершення тайму темп суттєво знизився, "ораньє" притиснули суперника до воріт – за таких умов нашим хлопцям стало важче конструювати атаки, а перевага підопічних Франка де Бура стала тотальною.

На 39-й хвилині тиск Нідерландів матеріалізувався у постріл Джорджініо Вейналдума з лінії штрафного майданчика. Бущану знову вдалося зреагувати на м'яч, який до того ж трохи змінив напрямок польоту через рикошет. Минула хвилина і вже Думфріс опинився наодинці перед воротами, проте головою не влучив у ствір.

На старті другого тайму "помаранчеві" відкрили рахунок. На фланзі Віталій Миколенко не зумів перервати пас Френкі де Йонга з глибини на Думфріса, а той прострілив у район одинадцятиметрової позначки. Бущан м'яч перехопив, втім першим на підборі виявився Вейналдум і вразив ціль.

Фото Getty Images

Не встигла Україна оговтатися після першого удару, як суперник забив вдруге. Нідерланди прорвалися по правому флангу завдяки все тій же зв'язці Думфріс – де Йонг, а на ударній позиції опинився Ваут Вегхорст, який не залишив шансів Бущану.

Шоковані підопічні Шевченка ще довго не могли прийти до тями. Однак на 75-й хвилині змогли повернутися у гру. Андрій Ярмоленко обігрався з Романом Яремчуком, змістився з правого флангу у центр і шедеврально пробив з лівої – 2:1.

На цьому українська магія не завершилася – вже за чотири хвилини "синьо-жовті" зрівняли рахунок. Олександр Зінченко заробив штрафний, який ідеально виконав Руслан Маліновський. Яремчуку вдалося звільнитися від опіки у володіннях Маартена Стекеленбурга і головою прошити голкіпера!

Фото Getty Images

І все ж останнє слово було за Нідерландами. Натан Аке виконав навіс з лівого флангу, а невтомний Думфріс протиснув Зінченка на другому поверсі і приніс перемогу "ораньє". Україна поступається у найбільш видовищному поєдинку на Євро-2020 станом на даний момент.

Огляд матчу

Євро-2020, група С

Нідерланди – Україна 3:2

Голи: Вейналдум, 52, Вегхорст, 59, Думфріс, 85 – Ярмоленко, 75, Яремчук, 79.