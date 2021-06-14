Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур прокоментував драматичну перемогу своїх підопічних над Україною. Фахівець незадоволений пропущеними голами.

Загалом де Бур задоволений грою своєї команди. Перемогу над Україною фахівець вважає заслуженою, а також відзначив гру двох українських футболістів, які створили проблеми його підопічним.

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Ми могли передбачити перший гол за десять секунд до цього. Ярмоленко його шукав. Ви знаєте, що він лівоногий – це його риса, тому повинні захищатись проти нього краще, а ми цього не зробили. Це був красивий гол, але ми могли його уникнути, – вважає де Бур.

У другому голі українців тренер відзначив роль Зінченка та помилку власних захисників.

Нагадаємо, "жовто-сині" у драматичному матчі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3. Поступаючись по ходу поєдинку 0:2, підопічні Шевченка зуміли відновити статус-кво, але втримати нічию нашій команді не вдалося.