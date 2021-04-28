Захисник Динамо Артем Шабанов, який на правах оренди провів 8 матчів у складі Легії, поділився деталями про своє пошкодження, яке вибило його на кілька місяців, а також розповів про реабілітацію.

За словами футболіста, пошкодження є дуже серйозним, тому реабілітація затягнеться, а повернення на футбольне поле буде не скоро.

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"Ще днів сім або десять мені рекомендують ходити в спеціальному чоботі, що фіксує гомілку, після чого варто зробити повторну МРТ, щоб зрозуміти, як йде процес відновлення. Від цього і будемо відштовхуватися.

Як травмувався? На ногу під час кутового впав свій гравець. Я підвернув гомілкостоп. Ніякого хрускоту не почув, а лікарі, заморозивши суглоб, запитали: "Спробуєш продовжити?" Я кивнув, став на ногу і ніби провалився. У роздягальню без сторонньої допомоги піти вже не зміг, а МРТ показала, що одна зв'язка розірвана повністю, а інша – на 80 відсотків", – розповів Шабанов.