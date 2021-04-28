Защитник Динамо Артем Шабанов, который на правах аренды провел 8 матчей в составе Легии, поделился деталями о своем повреждении, которое выбило его на несколько месяцев, а также рассказал о реабилитации.

По словам футболиста, повреждение очень серьезное, поэтому реабилитация затянется, а возвращение на футбольное поле будет не скоро.

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"Еще дней семь или десять мне рекомендуют ходить в специальном сапоге, фиксирующем голень, после чего следует сделать повторную МРТ, чтобы понять, как идет процесс восстановления. От этого и будем отталкиваться.

Как травмировался? На ногу во время углового упал свой игрок. Я подвернул голеностоп. Никакого хруста не услышал, а врачи, заморозив сустав, спросили: "Попробуешь продолжить?" Я кивнул, встал на ногу и будто провалился. В раздевалку без посторонней помощи уйти уже не смог, а МРТ показало, что одна связка разорвана полностью, а другая – на 80 процентов", – рассказал Шабанов.