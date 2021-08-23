Тренерський штаб Спеції не вніс Віктора навіть у заявку на матч. Фахівці помітили, що Коваленко має перевтому, тому вирішили надати йому відпочинок перед довгим сезоном.

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За нову команду українець дебютував у кубковому матчі проти Порденоне, в якому "біло-чорні" святкували перемогу.

Нагадаємо, Коваленко перейшов у Спецію на правах оренди, яка триватиме до кінця сезону. Минулої зими він став гравцем Аталанти, але не зумів себе проявити та зіграв за бергамасків лише 4 хвилини.

Також у таборі Аталанти Коваленка переслідували дрібні пошкодження. В Спеції знають про цю проблему, тому вирішили не ризикувати здоров'ям футболіста.