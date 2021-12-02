На думку найкращого бомбардира в історії українського чемпіонату Максима Шацьких, з жеребом Україні пощастило. Якби у групі були Італія або Португалія – шанси на поїздку в Катар були б мінімальними.

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Разом з тим він закликає не радіти передчасно, а налаштовуватися на серйозні матчі. З кожним суперником Україна приблизно одного рівня, тому легкої прогулянки очікувати не варто.

"Просто не треба кричати, як нам пощастило. По-перше, гра буде на виїзді. По-друге, зараз збірна Шотландії – це не та команда, яка була 10 – 15 років тому. Вони давно грають у сучасний футбол. Тому буде складно грати з Шотландією.

Уельс та Австрія? Ці збірні всі плюс-мінус нічим не сильніші і не слабші за нашу збірну. З усіма можна грати та добиватися того завдання, яке стоїть перед збірною України", – вважає Шацьких.

Нагадаємо, протистояння плей-офф відбору на чемпіонат світу в Катарі складаються з одного матчу. Перший раунд пройде 24 березня, другий – 29 березня.