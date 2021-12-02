По мнению лучшего бомбардира в истории украинского чемпионата Максима Шацких, с жребием повезло Украине. Будь в группе Италия или Португалия – шансы на поездку в Катар были бы минимальными.

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Вместе с тем, он призывает не радоваться преждевременно, а настраиваться на серьезные матчи. С каждым соперником Украина примерно одного уровня, поэтому легкой прогулки ждать не стоит.

"Просто не нужно кричать, как нам повезло. Во-первых, игра будет на выезде. Во-вторых, сейчас сборная Шотландии – это не та команда, которая была 10 – 15 лет назад. Они давно играют в современный футбол. Поэтому будет сложно играть с Шотландией.

Уэльс и Австрия? Эти сборные все плюс-минус ничем не сильнее и не слабее нашей сборной. Со всеми можно играть и добиваться той задачи, которая стоит перед сборной Украины", – считает Шацких.

Напомним, противостояние плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре состоит из одного матча. Первый раунд пройдет 24 марта, второй – 29 марта.