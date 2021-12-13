На думку колишнього хавбека збірної України Євгена Левченка, у разі наявності пропозицій від грандів молодому форварду на варто одразу погоджуватися. Для нього краще буде обрати слабший чемпіонат, в якому він легше пройде адаптацію.

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"Радий, що Довбик так сильно прогресує! Форвард повинен багато забивати, що він і робить.Думаю, що ідеальний крок у його футбольному розвитку був би, наприклад, перехід у чемпіонат Бельгії. І потім у складніший чемпіонат. Сподіваюся, його агенти, друзі, і він сам це розуміють", – написав Левченко.

У поточному сезоні Артем зіграв у 17 матчах чемпіонату України, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач. Також на його рахунку гол у ворота Боснії, який допоміг збірній Україні здобути путівку в плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022.