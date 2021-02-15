Не рахував: Селезньов розповів, скільки випив на зустрічі з Вороніним та російськими зірками

Форвард Колоса Євген Селезньов розповів деталі зіркової зустрічі у Туреччині.

За словами Євгена Селезньова, на зустрічі з Вороніним та російськими зірками він випив декілька келихів вина, але зіграти проти Руху з Бреста йому не дозволило пошкодження.

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"Я прочитав про себе багато за ці дні і я просто не зрозумів, що відбувалося. Чому, як і що, і звідки це все взялося? Червоне вино я можу випити. Чому ні? Ну ми випили... Як багато? Я не міряв. Ну кілька келихів випив. Ну я ж не рахував келихи. Ну сидимо за розмовою, зібралося 6-7 дуже відомих людей.

Зіграти в товариському матчі мені не давали ахілли. Будь-який лікар це підтвердить. В той день я дійсно випив дуже багато знеболювального, натерся маззю. Біль справді не давав мені бігти.

Я не міг грати, з розминки довелося піти. Я сам по собі емоційна людина. Такий самий, як і Руслан Володимирович. Так, конфлікт якийсь був. Звичайно, я розлютився. Десь я некоректно повівся. Десь я не маю рації, дуже сильно. Я готовий перепросити за те, що десь не так вчинив", – сказав Селезньов.

По приїзду в Київ футболіст написав Костишину велике СМС, але відповіді не отримав. Також Селезньов здав аналізи на наявність в крові алкоголю чи інших речовин.

"Порушувалося питання про розірвання контракту. Я попросив пояснити, на якій підставі. Підстав немає. На моєму боці факти, а в інших – здогадки. Це теж не зовсім правильно. Я ж не можу відповідати за те, що комусь щось здається. У мене поки є контракт з Колосом. Я його чесно виконував і виконую.

Я розумію, що деякі люди ображені на мене, може розсердилися. Так само можуть і помиритися. Напевне, ми з Русланом Володимировичем повинні все вирішити. Іншого виходу немає", – підсумував форвард.

Нагадаємо, Колос виключив Селезньова із заявки на другу частину сезону УПЛ. Офіційно ні клуб, ні гравець не повідомляли про розірвання контракту.