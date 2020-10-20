Стартує новий сезон Ліги чемпіонів. На груповому етапі єврокубків виступлять одразу два українські клуби – "Шахтар" та "Динамо" поборються за перемогу в Лізі чемпіонів. Однак українські футболісти зіграють в цьому турнірі й за інші команди.

Матчі в єврокубках – хороша нагода підвищити свою майстерність для гравців збірної України. Однак вони виступають не лише у "Шахтарі" та "Динамо". Відтак слідкувати за українцями можна і в інших командах.

До теми: Які шанси в "Шахтаря" та "Динамо" вийти з групи Ліги чемпіонів: прогноз букмекерів

Руслан Маліновський, "Аталанта"

Український півзахисник проводить вже другий сезон в італійському клубі. І другий сезон поспіль виступатиме в Лізі чемпіонів. В минулому сезоні команда дійшла до чвертьфіналу турніру. Цього разу "Аталанта" потрапила до групи D з англійським "Ліверпулем", нідерландським "Аяксом" та данським "Мідтьюлланном".

Олександр Зінченко, "Манчестер Сіті"

Українець в цьому сезоні поки не зіграв жодного матчу за "містян". На перешкоді стала травма. Але до заявки на Лігу чемпіонів потрапив. "Манчестер Сіті" в групі C побореться з французьким "Марселем", португальським "Порту" та грецьким "Олімпіакосом".

Андрій Лунін, "Реал"

Український воротар має шанс в цьому сезоні дебютувати за "Реал" в офіційному матчі. Однак поки Лунін вважається в мадридському клубі другим воротарем. І допоки головний тренер Зінедін Зідан довірятиме місце у воротах Тібо Куртуа, українця ми навряд чи побачимо. Але шанс завжди є.

Щодо суперників "Реалу", то серед них і "Шахтар". Обидві команди потрапили до групи B. Компанію їм склали італійський "Інтер" та німецька "Боруссія" (Менхенгладбах)

Ігор Харатін та Олександр Зубков, "Ференцварош"

Але не лише Лунін зіграє проти української команди в Лізі чемпіонів. Така ж доля очікує і на двох українців, які виступають за угорський "Ференцварош" – Ігоря Харатіна та Олександр Зубков. Вони потрапили до групи київського "Динамо". І окрім киян, зіграють з іспанською "Барселоною" та італійським "Ювентусом".

Едуард Соболь, "Брюгге"

Захисник доволі швидко виборов собі місце основного гравця "Брюгге", яке в минулому сезоні стало чемпіоном Бельгії. В цьому сезоні на Соболя в Лізі чемпіонів очікують матчі проти італійського "Лаціо", німецької "Боруссії" (Дортмунд) та російського "Зеніта".

Ярослав Ракіцький, "Зеніт"

І саме в матчі "Брюгге" – "Зеніт" відбудеться ще одне українське протистояння. Адже за російський клуб і надалі виступає захисник Ярослав Ракіцький.