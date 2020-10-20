Стартует новый сезон Лиги чемпионов. На групповом этапе еврокубков выступят сразу два украинских клуба – "Шахтер" и "Динамо" поборются за победу в Лиге чемпионов. Однако украинские футболисты сыграют в этом турнире и за другие команды.

Матчи в еврокубках – хорошая возможность повысить свое мастерство для игроков сборной Украины. Однако они выступают не только в "Шахтере" и "Динамо". Поэтому следить за украинцами можно и в других командах.

К теме: Какие шансы у "Шахтера" и "Динамо" выйти из группы Лиги чемпионов: прогноз букмекеров

Руслан Малиновский, "Аталанта"

Украинский полузащитник проводит уже второй сезон в итальянском клубе. И второй сезон подряд будет выступать в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда дошла до четвертьфинала турнира. На этот раз "Аталанта" попала в группу D с английским "Ливерпулем", голландским "Аяксом" и датским "Мидтьюлланном".

Александр Зинченко, "Манчестер Сити"

Украинец в этом сезоне пока не сыграл ни одного матча за "горожан". Воспрепятствовала травма. Но в заявку на Лигу чемпионов попал. "Манчестер Сити" в группе C поборется с французским "Марселем", португальским "Порту" и греческим "Олимпиакосом".

Андрей Лунин, "Реал"

Украинский вратарь имеет шанс в этом сезоне дебютировать за "Реал" в официальном матче. Однако пока Лунин считается в мадридском клубе вторым вратарем. И пока главный тренер Зинедин Зидан будет доверять место в воротах Тибо Куртуа, украинца мы вряд ли увидим. Но шанс всегда есть.

Относительно соперников "Реала", то среди них и "Шахтер". Обе команды попали в группу B. Компанию им составили итальянский "Интер" и немецкая "Боруссия" (Менхенгладбах)

Игорь Харатин и Александр Зубков, "Ференцварош"

Но не только Лунин сыграет против украинской команды в Лиге чемпионов. Такая же судьба ожидает и двух украинцев, выступающих за венгерский "Ференцварош" – Игоря Харатина и Александра Зубкова. Они попали в группу киевского "Динамо". И кроме киевлян, сыграют с испанской "Барселоной" и итальянским "Ювентусом".

Эдуард Соболь, "Брюгге"

Защитник довольно быстро завоевал себе место основного игрока "Брюгге", ставшего в прошлом сезоне чемпионом Бельгии. В этом сезоне Соболя в Лиге чемпионов ожидают матчи против итальянского "Лацио", немецкой "Боруссии" (Дортмунд) и российского "Зенита".

Ярослав Ракицкий, "Зенит"

И именно в матче "Брюгге" – "Зенит" состоится еще одно украинское противостояние. Ведь за российский клуб и в дальнейшем выступает защитник Ярослав Ракицкий.