Зараз Тарасу Степаненку 32 роки, його контракт з Шахтарем діє ще 1,5 сезони. Він не збирається завершувати професійну кар'єру, але вже активно планує майбутнє.

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"Почав про це думати, коли мені за 30 перевалило. Чим займатися, що робити, тому що багато хто себе не може знайти. У багатьох футболістів важкий перехідний період. Не скажу, що хотів би бути тренером. Може, менеджмент, побачимо", – сказав Степаненко.

Також він додав, що після активних виступів хоче піти навчатися та подорожувати. Він радить молодшим партнерам вчитися зараз, адже для цього є багато можливостей.

Зазначимо, Тарас Степаненко вже навчається на курсах футбольного менеджменту, які організовує УЄФА. У поточному сезоні він взяв участь у 22 матчах, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.