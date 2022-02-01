Сейчас Тарасу Степаненко 32 года, его контракт с Шахтером действует еще 1,5 сезона. Он не намерен завершать профессиональную карьеру, но уже активно планирует будущее.

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"Начал об этом думать, когда мне за 30 перевалило. Чем заниматься, что делать, потому что многие себя не могут найти. У многих футболистов тяжелый переходный период. Не скажу, что хотел бы быть тренером. Может, менеджмент, увидим", – сказал Степаненко.

Он добавил, что после активных выступлений хочет пойти учиться и путешествовать. Он советует младшим партнерам учиться сейчас, ведь для этого есть много возможностей.

Отметим, Тарас Степаненко уже учится на курсах футбольного менеджмента, организуемых УЕФА. В текущем сезоне он принял участие в 22 матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.