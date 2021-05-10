Найкращий бомбардир УПЛ Кулач засмучений невикликом у збірну на Євро-2020

Нападник полтавської Ворскли Владислав Кулач вірив, що перемога в бомбардирській гонці УПЛ дасть йому шанс потрапити у національну команду.

Футболіст дуже чекав на виклик у збірну України, але коли його не отримав, то поставився до цього по-філософськи.

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"Було багато інформації, розмов. Я був упевнений, що все-таки викличуть. Невиклик? Я поставився до цього нормально. Несильно я і засмутився. Це тренер, він вирішує, кого буде брати на Євро, збори.

Думаю, все, що від мене залежало, я виконав. Свою роботу точно виконав добре. Тут вже не від мене залежало", – сказав Кулач.

Зазначимо, що впродовж чемпіонату Владислав відзначився у воротах суперника 15 разів та став найкращим голеадором УПЛ.