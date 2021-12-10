Наші в єврокубках: нещасний випадок Зорі, успіх Качараби, асист Зубкова
Джерело:24 канал
Заключний ігровий день єврокубків у 2021-му подарував нам різні емоції. Серед них: зіпсована втіха Зорі, гучне прощання Ференцвароша і несподіванка від Вест Хема.
Ліга Європи
Легія – Спартак 0:1
Гол: Бакаєв, 17.
Харатін спостерігає за драмою / фото Getty Images
Поляки відверто провалили другу частину групового етапу. Після двох перемог команда Ігоря Харатіна програла у чотирьох поєдинках поспіль. В останньому турі Легія могла уникнути поразки, втім на 8-й (!) компенсованій хвилині не реалізувала пенальті. Харатін вийшов на заміну на 65-й хвилині.
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Лудогорець – Мітьюланн 0:0
Пластун у грі з Мітьюланном / фото Getty Images
Болгари заробили тільки свій другий пункт на груповому етапі і справедливо припинили боротьбу. Разом з тим, нічия позбавила шансів Мітьюланн на вихід із групи. Увесь матч за господарів відіграв наш Ігор Пластун. Портал WhoScored оцінив його хорошим балом – 7,71 (більше отримав лише голкіпер Лудогорця).
Ференцварош – Байєр 1:0
Гол: Ляйдуні, 82.
До 6-го туру чемпіон Угорщини підійшов без набраних очок. У гості до Ференцвароша приїхав лідер групи Байєр і в матчі за престиж будапештська команда змогла здивувати. Олександр Зубков, який вийшов у старті, на 81-й хвилині заробив кутовий, а після його розіграшу з партнером виконав ідеальний навіс на ближню штангу. Айсса Ляйдуні класно замкнув. Браво!
Вест Хем – Динамо Загреб 0:1
Гол: Оршич, 4.
Ярмоленко у грі із Загребом / фото Getty Images
Немотивований Вест Хем несподівано програв вдома загребському Динамо. Виїзна перемога гарантувала хорватам другу позицію у групі і вихід у наступний етап. Андрій Ярмоленко відіграв 87 хвилин за господарів, однак змінити хід подій на полі не зумів.
Ліга конференцій
Гент – Флора 1:0
Гол: Бруно, 51.
Роман Безус відіграв заключні 20 хвилин у переможному поєдинку з Флорою. Гент завчасно гарантував собі вихід у наступний етап і не докладав надзусиль для перемоги над Флорою. Все вирішив єдиний гол Бруно на початку другого тайму.
Зоря – Буде-Глімт 1:1
Голи: Назарина, 18 – Вернидуб (автогол), 68.
Назарина приймає вітання / фото Getty Images
Луганці були близькими до того, щоб грюкнути дверима на прощання в останньому матчі для української команди у єврокубковому сезоні. Все складалося доволі непогано – гол Єгора Назарини став прикрасою всього туру у єврокубках. Півзахиснику Зорі вдався неймовірний удар зі штрафного. Проте у середині другого тайму Віталій Вернидуб у рядовій ситуації зрізав м'яч у власні ворота. Невеличка футбольна трагедія команди Віктора Скрипника. Як наслідок, третє місце, 7 очок і подальший перегляд Ліги конференцій по телевізору.
Уніон Берлін – Славія 1:1
Голи: Крузе, 64 – Шранц, 50.
Радість Славії (Качараба все ще у масці) / фото Getty Images
Нічийний результат повністю влаштував чехів, які завдяки цьому фінішували другими. Тарас Качараба традиційно цементував оборону Славії і не брав безпосередньої участі у двох епізодах, коли було забито голи. У всякому разі, чудовий результат українця і його команди.