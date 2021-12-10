Лига Европы

Легия – Спартак 0:1

Гол: Бакаев, 17.

Харатин наблюдает за драмой / фото Getty Images

Поляки откровенно провалили вторую часть группового этапа. После двух побед команда Игоря Харатина проиграла в четырех поединках. В последнем туре Легия могла избежать поражения, впрочем, на 8-й (!) компенсированной минуте не реализовала пенальти. Харатин вышел на смену на 65-й минуте.

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Лудогорец – Митьюланнд 0:0

Пластун у грі з Мітьюланном / фото Getty Images

Болгары заработали свой второй пункт на групповом этапе и справедливо прекратили борьбу. Вместе с тем, ничья лишила шансов Митьюланнд на выход из группы. Весь матч за хозяев отыграл наш Игорь Пластун. Портал WhoScored оценил его хорошим баллом – 7,71 (больше получил только голкипер Лудогорца).

Ференцварош – Байер 1:0

Гол: Ляйдуни, 82.

До 6-го тура чемпион Венгрии подошел без набранных очков. В гости к Ференцварошу приехал лидер группы Байер и в матче за престиж будапештская команда смогла удивить. Вышедший в старте Александр Зубков на 81-й минуте заработал угловой, а после его розыгрыша с партнером выполнил идеальный навес на ближнюю штангу. Айсса Ляйдуни классно замкнул. Браво!

Вест Хэм – Динамо Загреб 0:1

Гол: Оршич, 4.

Ярмоленко в игре с Загребом / фото Getty Images

Немотивированный Вест Хэм неожиданно проиграл дома загребскому Динамо. Выездная победа гарантировала хорватам вторую позицию в группе и выход на следующий этап. Андрей Ярмоленко отыграл 87 минут за хозяев, однако изменить ход событий на поле не сумел.

Лига конференций

Гент – Флора 1:0

Гол: Бруно, 51.

Роман Безус отыграл заключительные 20 минут в победном поединке с Флорой. Гент раньше времени гарантировал себе выход в следующий этап и не прилагал сверхусилий для победы над Флорой. Все решил единственный гол Бруно в начале второго тайма.

Заря – Буде-Глимт 1:1

Голы: Назарина, 18 – Вернидуб (автогол), 68.

Назарина принимает поздравления / фото Getty Images

Луганчане были близки к тому, чтобы хлопнуть дверью на прощание в последнем матче для украинской команды в еврокубковом сезоне. Все складывалось неплохо – гол Егора Назарины стал украшением всего тура в еврокубках. Полузащитнику Зари удался невероятный удар со штрафного. Однако в середине второго тайма Виталий Вернидуб в рядовой ситуации срезал мяч в свои ворота. Небольшая футбольная трагедия команды Виктора Скрипника. Как следствие, третье место, 7 очков и последующий просмотр Лиги конференций по телевизору.

Унион Берлин – Славия 1:1

Голы: Крузе, 64 – Шранц, 50.

Радость Славии (Качараба все еще в маске) / фото Getty Images

Ничейный результат полностью устроил чехов, которые благодаря этому финишировали вторыми. Тарас Качараба традиционно цементировал оборону Славии и не принимал непосредственного участия в двух эпизодах, когда были забиты голы. Во всяком случае, отличный результат украинца и его команды.