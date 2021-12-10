Ліга Європи

Легія – Спартак 0:1

Гол: Бакаєв, 17.

Харатін спостерігає за драмою / фото Getty Images

Поляки відверто провалили другу частину групового етапу. Після двох перемог команда Ігоря Харатіна програла у чотирьох поєдинках поспіль. В останньому турі Легія могла уникнути поразки, втім на 8-й (!) компенсованій хвилині не реалізувала пенальті. Харатін вийшов на заміну на 65-й хвилині.

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Лудогорець – Мітьюланн 0:0

Пластун у грі з Мітьюланном / фото Getty Images

Болгари заробили тільки свій другий пункт на груповому етапі і справедливо припинили боротьбу. Разом з тим, нічия позбавила шансів Мітьюланн на вихід із групи. Увесь матч за господарів відіграв наш Ігор Пластун. Портал WhoScored оцінив його хорошим балом – 7,71 (більше отримав лише голкіпер Лудогорця).

Ференцварош – Байєр 1:0

Гол: Ляйдуні, 82.

До 6-го туру чемпіон Угорщини підійшов без набраних очок. У гості до Ференцвароша приїхав лідер групи Байєр і в матчі за престиж будапештська команда змогла здивувати. Олександр Зубков, який вийшов у старті, на 81-й хвилині заробив кутовий, а після його розіграшу з партнером виконав ідеальний навіс на ближню штангу. Айсса Ляйдуні класно замкнув. Браво!

Вест Хем – Динамо Загреб 0:1

Гол: Оршич, 4.

Ярмоленко у грі із Загребом / фото Getty Images

Немотивований Вест Хем несподівано програв вдома загребському Динамо. Виїзна перемога гарантувала хорватам другу позицію у групі і вихід у наступний етап. Андрій Ярмоленко відіграв 87 хвилин за господарів, однак змінити хід подій на полі не зумів.

Ліга конференцій

Гент – Флора 1:0

Гол: Бруно, 51.

Роман Безус відіграв заключні 20 хвилин у переможному поєдинку з Флорою. Гент завчасно гарантував собі вихід у наступний етап і не докладав надзусиль для перемоги над Флорою. Все вирішив єдиний гол Бруно на початку другого тайму.

Зоря – Буде-Глімт 1:1

Голи: Назарина, 18 – Вернидуб (автогол), 68.

Назарина приймає вітання / фото Getty Images

Луганці були близькими до того, щоб грюкнути дверима на прощання в останньому матчі для української команди у єврокубковому сезоні. Все складалося доволі непогано – гол Єгора Назарини став прикрасою всього туру у єврокубках. Півзахиснику Зорі вдався неймовірний удар зі штрафного. Проте у середині другого тайму Віталій Вернидуб у рядовій ситуації зрізав м'яч у власні ворота. Невеличка футбольна трагедія команди Віктора Скрипника. Як наслідок, третє місце, 7 очок і подальший перегляд Ліги конференцій по телевізору.

Уніон Берлін – Славія 1:1

Голи: Крузе, 64 – Шранц, 50.

Радість Славії (Качараба все ще у масці) / фото Getty Images

Нічийний результат повністю влаштував чехів, які завдяки цьому фінішували другими. Тарас Качараба традиційно цементував оборону Славії і не брав безпосередньої участі у двох епізодах, коли було забито голи. У всякому разі, чудовий результат українця і його команди.