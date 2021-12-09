Матч у Бергамо повинен був відбутися у середу, проте через сильний снігопад було вирішено зіграти наступного дня. Аталанту влаштовувала лише перемога над суперником.

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Однак станом на 52 хвилину господарі горіли 0:3. Підопічні Гасперіні змогли оговтатися лише у заключній чверті поєдинку. Здавалося, Руслан Маліновський, який вийшов на заміну одразу по перерві, своїм голом запустить камбек. Незабаром відставання зменшив Дуван Сапата, втім на більше італійців не вистачило. Вільяреал перемагає і заслужено йде далі, Аталанта навесні зіграє у Лізі Європи.

Відео гола Маліновського

Ліга чемпіонів, 6 тур, група F

Аталанта – Вільяреал 2:3

Голи: Маліновський, 71, Сапата, 80 – Данджума, 3, 51, Капу, 42.