На думку Ігоря Циганика, наставник збірної України Олександр Петраков перебільшує, звинувачуючи Маліновського у демарші з лав команди перед спарингом з Чехією. Журналіст переконаний, що Руслан – скромний та спокійний футболіст, який зумів стати основним гравцем однієї з найкращих команд Серії А.

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Також журналіст пояснив, що футболісти – це не солдати, а люди з амбіціями, з якими потрібно розмовляти та знаходити аргументи. Окрім того, він дивується, що ніхто не говорить про жахливу гру збірної України проти Чехії.

Маліновський був лідером. Він що – втратив кондиції, форму або якості якісь? Мені здається, цим відволікають від основного. Від того, що Чехія нас відвозила безбожно. Нехай і була ротація, – сказав Циганик.

Нагадаємо, у матчах проти Казахстану та Франції Маліновський виходив на заміну. На матч з Чехією футболіст не залишився у вирушив у розташування Аталанти.