Нападник збірної України Роман Яремчук міг змінити клубну прописку під час зимового трансферного вікна. Гравцем бельгійського "Гента" цікавився англійський "Ньюкасл".

Ведучий "Циганик Live" на FootballHub Ігор Циганик розповів, що "Ньюкасл" хотів придбати Яремчука в "Гента".

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Повідомляється, що англійський клуб робив пропозицію по 24-річному українцю, але "Гент" відхилив її через малу запропоновану суму.

Яремчук хоче покинути "Гент"

Український нападник не приховує, що хоче покинути бельгійський клуб. Про це Яремчук заявляв публічно.

Однак "Гент" відмовився відпустити Романа в останнє трансферне вікно, хоча давав футболісту обіцянку, що прийме пропозицію по його трансферу.

Окрім "Ньюкасла", на Яремчука тривалий час претендувала італійська "Рома".

Яремчук у цьому сезоні забив 4 голи і зробив 2 результативні передачі в 10 матчах за "Гент".

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінив його у 11 мільйонів євро. Контракт Романа з "Гентом" чинний до літа 2023-го.