Нападающий сборной Украины Роман Яремчук мог сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна. Игроком бельгийского "Гента" интересовался английский "Ньюкасл".

Ведущий "Цыганык Live" на FootballHub Игорь Цыганык рассказал, что "Ньюкасл" хотел купить Яремчука в "Гент".

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Сообщается, что английский клуб делал предложение по 24-летнему украинцу, но "Гент" отклонил его из-за малой предложенной суммы.

Яремчук хочет покинуть "Гент"

Украинский нападающий не скрывает, что хочет покинуть бельгийский клуб. Об этом Яремчук заявлял публично.

Однако "Гент" отказался отпустить Романа в последнее трансферное окно, хотя давал футболисту обещание, что примет предложение по его трансферу.

Кроме" Ньюкасла", на Яремчука долгое время претендовала итальянская "Рома".

Яремчук в этом сезоне забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах за "Гент".

Специализированный портал Transfermarkt оценил его в 11 миллионов евро. Контракт Романа с "Гентом" действует до лета 2023-го.