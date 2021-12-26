Як розповів агент футболіста Олексій Альохін, з пропозицією про трансфер Мудрика до Шахтаря звертався англійський Брентфорд. Клуб був готовий заплатити за молодого хавбека серйозні гроші.

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Михайло міг підписати контракт на 5,5 років, а його зарплата на початку становила б 28 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Зарплата може бути збільшена у разі успішного виступу та індивідуальних досягнень гравця. Брентфорд зробив пропозицію Шахтарю у розмірі 12 мільйонів євро плюс додаткові бонуси,

– розповів Альохін.

Після 16 матчів АПЛ Брентфорд має в активі 20 очок та займає 12 сходинку у турнірній таблиці.

У поточному сезоні Мудрик виборов місце в основі Шахтаря, а Олександр Петраков хоче залучити футболіста на матчі плей-офф відбору на ЧС-2022.