Как рассказал агент футболиста Алексей Алехин, с предложением о трансфере Мудрыка к Шахтеру обращался английский Брентфорд. Клуб готов был заплатить за молодого хавбека серьезные деньги.

Интересно Яремчук некрасиво провоцировал соперника – звезда Порту ярко пристыдил украинца

Михаил мог подписать контракт на 5,5 лет, а его зарплата в начале составляла бы 28 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Зарплата могла быть увеличена при успешном выступлении и индивидуальных достижениях игрока. Брентфорд сделал предложение Шахтеру в размере 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы,

– рассказал Алехин.

После 16 матчей АПЛ Брентфорд имеет в активе 20 очков и занимает 12 место в турнирной таблице.

В текущем сезоне Мудрык завоевал место в основе Шахтера, а Александр Петраков хочет привлечь футболиста на матчи плей-офф отбора на ЧМ-2022.