За словами тренера-аналітика збірної України Авраама Кампомара, штаб "жовто-синіх" уважно стежить за прогресом молодого футболіста. Він переконаний, що незабаром йому вдасться заслужити на виклик у головну команду країни.

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20-річний футболіст у дорослому футболі вже 3 роки, але складно проходив процес адаптації. Його позитивні якості дозволяють не зважати на тривалий час переходу з юнацького футболу на найвищий рівень.

Ми всі розуміємо, що може нам дати. Технічно чудово оснащений, швидкість неймовірна, робота з м'ячем на швидкості. Він має зростати далі. Сьогодні ми бачимо, що він виріс і як футболіст, і як професіонал своєї справи. Впевнений, що він гратиме у збірній України,

– сказав Кампомар.

Раніше донецький Шахтар відправляв Михайла в оренду у київський Арсенал та чернігівську Десну.

Цього сезону наставник команди Роберто Де Дзербі довіряє молодому виконавцю більше ігрового часу та активно працює над його прогресом.